В Стамбуле прошел митинг в поддержку приговоренного к тюрьме мэра

В Стамбуле прошел митинг в поддержку приговоренного к тюрьме почти на 2 года мэра Имамоглу

Сотни жителей Стамбула собрались в среду, 14 декабря, на митинг в поддержку мэра города Экрема Имамоглу. Ранее он был приговорен за оскорбление представителей Центризбиркома к 2 годам и 7 месяцам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Митинг прошел возле здания администрации города до оглашения приговора. В районе проведения мероприятия было затруднено автомобильное движение.

За порядком следили десятки сотрудников сил безопасности Турции, часть из которых были вооружены автоматами. Демонстранты скандировали лозунги «В отставку правительство». На митинге выступил и сам Имамоглу на платформе, установленной на одном из автобусов.

«Этой стране нужны справедливость, милосердие и совесть. Этой стране нужна надежда. Пусть ваша надежда не покидает вас. Я хочу сказать, что 3,5 года, может быть, и прошло, но у меня все еще есть моя молодость, моя юность! Мы все еще возлагаем большие надежды!», — заявил мэр Стамбула.

Ближайшие президентские и парламентские выборы в Турции пройдут в июне 2023 года. Летом 2022 года Эрдоган выдвинул свою кандидатуру от объединения «Альянс народа», в которое вошли ПСР и Партия националистического движения (ПНД).

Ранее определились вероятные соперники Эрдогана на выборах президента Турции. Потенциальными кандидатами остаются мэр Анкары Мансур Яваш и глава Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу.