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22:54, 15 декабря 2022Мир

Определились вероятные соперники Эрдогана на выборах президента Турции

«Ъ»: президент Турции Эрдоган выбрал себе соперника на президентских выборах
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Стамбуле прошел митинг сторонников мэра города Экрема Имамоглу, которого накануне приговорили к лишению свободы. Отмечается, что заключение предполагает пятилетний запрет на политическую деятельность. Однако с учетом апелляции приговор может не вступить в законную силу, и политик сможет баллотироваться, пишет газета «Коммерсантъ».

Суд Стамбула приговорил мэра города Экрема Имамоглу к 31 месяцу лишения свободы за оскорбление представителей Центральной избирательной комиссии 14 декабря. «Практика показывает, что суды по подобным делам длятся несколько лет (...) Наверняка Эрдоган на этот раз попробует ускорить процесс, потому что он действительно боится конкуренции с Имамоглу», — рассказал изданию политолог Хакан Аксай.

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10 сентября 2022

Вероятные соперники президента Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах главы Турции определились. Потенциальными кандидатами остаются мэр Анкары Мансур Яваш и глава Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу. «Мне понравилась формулировка, что Эрдоган сам выбрал себе оппонента»,— заявил изданию автор Telegram-канала «Повестка дня Турции» Яшар Ниязбаев.

Издание напомнило, что Мансур Яваш известен националистическими взглядами, а Кемаль Кылычдароглу — пожилой политик, который уже много лет противостоит Реджепу Тайипу Эрдогану, но безуспешно.

Ближайшие президентские и парламентские выборы в Турции пройдут в июне 2023 года. Летом 2022 года Эрдоган выдвинул свою кандидатуру от объединения «Альянс народа», в которое вошли ПСР и Партия националистического движения (ПНД).

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Юлия Мискевич
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