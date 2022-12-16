Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:39, 16 декабря 2022Россия

Онищенко высказался о введении нового масочного режима в регионах России

Бывший главный санитарный врач РФ Онищенко призвал не вводить масочный режим директивно
СюжетМасочный режим:

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Масочный режим необходимо соблюдать людям, находящимся в группе риска по гриппу, ОРВИ и коронавирусу, а также в медицинских учреждениях, в магазинах, других местах общественного пользования. Вместе с тем директивно вводить данный режим не стоит, заявил в разговоре с «Лентой.ру» бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Масочный режим — элемент нашей с вами общей культуры, его нужно соблюдать при необходимости. В Москве, например, его сегодня требуется соблюдать в больницах, поликлиниках, стационарах, чтобы не происходило внутреннего заражения людей, находящихся в состоянии восстановления утраченного здоровья», — сказал Онищенко.

Также, по словам врача, маски необходимо носить пожилым людям, особенно в случае, если они не успели привиться — для этого, уверен медик, не стоит ждать указа Минздрава. Он также выступил против директивного введения масочного режима и заявил, что соблюдать его нужно точечно, в отдельных поселениях, городах в зависимости от эпидемиологической обстановки.

«Его можно вводить для отдельных групп риска, в конкретных регионах. Масочный режим — это не кампания и не декрет, а мероприятие, проводимое ввиду решения специалистов. В Москве, на мой взгляд, ношение масок показано одной трети населения», — заключил Онищенко.

Ранее сообщалось, что эпидемиологическая обстановка с гриппом в Москве непростая, однако пик заболеваемости уже пройден. Об этом заявила главный санитарный врач столицы Елена Андреева

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталия Белова
Обсудить
Последние новости
В Кремле выразили заинтересованность идеями Киссинджера
Во Франции раскритиковали решение ЕС о выделении Украине 18 миллиардов евро
Перечислены популярные сферы деятельности у самозанятых москвичей
Основатель Zara купил небоскреб в США
В МИД подтвердили покушение на главу Русского дома в ЦАР
Звезда «Аватара» Уортингтон рассказал о борьбе с алкоголизмом и ультиматуме жены
ФСБ уличила бывшего мэра Тынды в злоупотреблении полномочиями
В мэрии Екатеринбурга объяснили отсутствие украшений с символами Z и V
Власти Испании ответили желающим отделиться каталонцам фразой «никогда»
Целостность энергосистемы Украины оценили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.