Онищенко высказался о введении нового масочного режима в регионах России

Бывший главный санитарный врач РФ Онищенко призвал не вводить масочный режим директивно

Масочный режим необходимо соблюдать людям, находящимся в группе риска по гриппу, ОРВИ и коронавирусу, а также в медицинских учреждениях, в магазинах, других местах общественного пользования. Вместе с тем директивно вводить данный режим не стоит, заявил в разговоре с «Лентой.ру» бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Масочный режим — элемент нашей с вами общей культуры, его нужно соблюдать при необходимости. В Москве, например, его сегодня требуется соблюдать в больницах, поликлиниках, стационарах, чтобы не происходило внутреннего заражения людей, находящихся в состоянии восстановления утраченного здоровья», — сказал Онищенко.

Также, по словам врача, маски необходимо носить пожилым людям, особенно в случае, если они не успели привиться — для этого, уверен медик, не стоит ждать указа Минздрава. Он также выступил против директивного введения масочного режима и заявил, что соблюдать его нужно точечно, в отдельных поселениях, городах в зависимости от эпидемиологической обстановки.

«Его можно вводить для отдельных групп риска, в конкретных регионах. Масочный режим — это не кампания и не декрет, а мероприятие, проводимое ввиду решения специалистов. В Москве, на мой взгляд, ношение масок показано одной трети населения», — заключил Онищенко.

Ранее сообщалось, что эпидемиологическая обстановка с гриппом в Москве непростая, однако пик заболеваемости уже пройден. Об этом заявила главный санитарный врач столицы Елена Андреева