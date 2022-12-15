В Роспотребнадзоре Москвы назвали непростой ситуацию с гриппом в городе

В Роспотребнадзоре посчитали непростой эпидемиологическую обстановку с гриппов в городе

Эпидемиологическая обстановка с гриппом в Москве непростая, однако пик заболеваемости уже пройден. Об этом заявила главный санитарный врач столицы Елена Андреева в интервью «Москве 24».

«Она непростая уже несколько недель. Город болеет, и болеет непросто», — сказала глава городского Роспотребнадзора.

При этом, по словам Андреевой, пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице пройден. Несмотря на уровень заболеваемости, обязательный масочный режим в Москве не вводится, а ношение средств индивидуальной защиты носит рекомендательный характер.

Ранее московский Роспотребнадзор сообщил о вводе в столице противоэпидемических мер из-за осложнения ситуации с гриппом. В частности, персоналу московских учреждений здравоохранения рекомендовали носить маски. Помимо этого, в городских стационарах будет действовать запрет на посещение пациентов родственниками.