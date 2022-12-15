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16:52, 15 декабря 2022Россия

В Москве введут противоэпидемические меры из-за осложнения ситуации с гриппом

Роспотребнадзор Москвы рекомендовал персоналу учреждений здравоохранения носить маски

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве вводят противоэпидемические меры из-за осложнения ситуации с гриппом. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

В частности, персоналу московских учреждений здравоохранения рекомендовали носить маски. Кроме того, руководству ряда крупных предприятий было рекомендовано обеспечить не менее 75-процентный охват вакцинацией работников.

Помимо этого, в столичных стационарах будет действовать запрет на посещение пациентов родственниками.

В общеобразовательных учреждениях в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20 процентов и более детей, руководители сами принимают решения о приостановлении учебного процесса, уточнили в управлении Роспотребнадзора Москвы.

Накануне в столичном депздраве сообщили о сокращении заболеваемости ОРВИ и гриппом. В департаменте здравоохранения Москвы выразили надежду, что пик заболеваемости пройден, в ближайшее время возможен выход на плато.

14 декабря на совещании с правительством президент России Владимир Путин заявил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в стране растет «чуть ли не на 35 процентов в неделю». Глава государства в связи с этим сообщил, что сделал прививку от гриппа.

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Анна Щербакова
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