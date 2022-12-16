Сотрудница полиции получила передозировку наркотиками из-за сильного ветра

Сотрудница полиции из города Таварес чуть не погибла от передозировки после обыска машины

В США сотрудница полиции города Таварес штата Флорида чуть не погибла из-за передозировки наркотиками, полученной во время задержания преступника. Об это сообщает WOFL.

Кортни Бэнник почувствовала недомогание вскоре после того, как приняла участие в обыске автомобиля, у пассажира которого были найдены запрещенные вещества. Женщина начала задыхаться и вскоре потеряла сознание. Коллеги Бэнник предположили, что наркотик каким-то образом проник в ее организм. Они вызвали скорую помощь и ввели женщине три дозы Налоксола — вещества, которое используется в качестве антидота при отправлении опиатами.

Как именно отравилась Бэнник остается неясным, так как она производила осмотр машины в перчатках. Как сообщает New York Post, коллеги пострадавшей предположили, что наркотик попал в ее организм из-за сильного ветра, который поднялся во время обыска.

Бэнник была доставлена в больницу. Врачи считают, что вскоре она полностью поправится. «Я сто раз проводила подобные обыски. Но оказалось достаточно одной случайности и минимального количества наркотика. Слава богу, я была не одна, и мне сразу же оказали помощь», — сказала журналистам пострадавшая.

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