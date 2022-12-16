Российская фигуристка объяснила переход в сборную Германии

Фигуристка Павлова объяснила переход в сборную Германии дефицитом партнеров в России

Российская фигуристка Елена Павлова объяснила переход в сборную Германии. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

21-летняя спортсменка заявила, что причиной стал дефицит партнеров в России. «Шел разгар сезона, и реально не было партнеров. А желание кататься и выступать у меня было большое. Тогда мы решили с тренерами, что ищем [партнера] за границей. Я была готова кататься любой ценой», — рассказала она.

В сборной Германии Павлова выступала в паре с Рубеном Бломмартом. Дуэт распался в сезоне-2019/2020, после чего фигуристка завершила карьеру.

В августе 2022-го стало известно, что 14-летняя российская фигуристка Мария Дмитриева решила выступать за Израиль. Отмечалось, что у спортсменки уже был израильский паспорт.