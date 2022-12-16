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15:01, 16 декабря 2022Бывший СССР

Киевлян предупредили о возможных перебоях с интернетом и мобильной связью

Мэр Киева Кличко предупредил горожан о возможных перебоях с интернетом и мобильной связью
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: John Moore / Getty Images

В Киеве могут быть перебои с интернетом и мобильной связью. Об этом мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил в эфире телеканала «Киев».

Кличко также напомнил киевлянам, что в городе продолжают работать пункты обогрева и бюветы.

Ранее Кличко заявил, что из-за повреждения инфраструктуры во всех районах Киева наблюдаются перебои с водоснабжением. До этого сообщалось о ракетных ударах по инфраструктурным объектам в украинской столице и ряде областей на востоке Украины.

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Алевтина Запольская
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