Киевлян предупредили о возможных перебоях с интернетом и мобильной связью

Мэр Киева Кличко предупредил горожан о возможных перебоях с интернетом и мобильной связью

В Киеве могут быть перебои с интернетом и мобильной связью. Об этом мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил в эфире телеканала «Киев».

Кличко также напомнил киевлянам, что в городе продолжают работать пункты обогрева и бюветы.

Ранее Кличко заявил, что из-за повреждения инфраструктуры во всех районах Киева наблюдаются перебои с водоснабжением. До этого сообщалось о ракетных ударах по инфраструктурным объектам в украинской столице и ряде областей на востоке Украины.