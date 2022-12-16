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10:00, 16 декабря 2022Бывший СССР

В Киеве и ряде областей Украины сообщили о попаданиях российских ракет

В Киеве и ряде других областей Украины сообщили о попаданиях российских ракет
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

В Киеве и в ряде других областей на востоке Украины сообщают о попаданиях российских ракет по инфраструктурным объектам. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«В Харькове взрывы. Враг обстреливает инфраструктурные объекты. Прошу всех быть максимально аккуратными и по возможности находиться в укрытиях», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Также местные власти в Киеве, Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Житомирской областей сообщили о работе ПВО и подтвердили попадания по объектам критической инфраструктуры. «Повторный пуск ракет стратегической авиации противника. Находитесь в безопасных укрытиях», — написал глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Ранее стало известно, что во всех центральных и восточных областях Украины, включая территории Запорожской и Херсонской области, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые находятся под контролем украинской армии, была объявлена воздушная тревога.

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Алевтина Запольская
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