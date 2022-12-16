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11:23, 16 декабря 2022Бывший СССР

Кличко призвал киевлян запастись водой

Мэр Киева Кличко заявил о перебоях с водоснабжением во всех районах города
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Во всех районах Киева наблюдаются перебои с водоснабжением из-за повреждения инфраструктуры города. Об этом в Telegram заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко и призвал киевлян запастись водой.

«В связи с повреждениями энергоинфраструктуры во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением. Специалисты работают, чтобы стабилизировать систему. На всякий случай подготовьте запас питьевой и технической воды», — написал Кличко.

Ранее в Киеве и ряде других областей на востоке Украины сообщили о попаданиях российских ракет по инфраструктурным объектам.

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Василий Мека
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