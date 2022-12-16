Определены города России с самыми большими зарплатами риелторов

«Авито Работа»: больше всего риелторы получают в Москве и Санкт-Петербурге

В декабре 2022 года городами России, где риелторы получают наибольшую медианную зарплату, стали Москва и Санкт-Петербург. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные «Авито Работы».

Эксперты составили список, определив сумму, меньше и больше которой предлагается по 50 процентам вакансий в отрасли. В Москве риелтор получает 135 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 110 тысяч рублей. Третью строчку разделили Нижний Новгород и Новосибирск с показателем в 90 тысяч рублей.

На четвертом месте расположился Иркутск, где агенты по недвижимости получают 85 тысяч рублей. Пятое место с показателем в 80 тысяч поделили Омск, Самара, Уфа и Челябинск. Ниже расположилась Пермь с доходами риелторов в 77,5 тысячи рублей.

В среднем по стране риелторы получают 90 тысяч рублей в месяц. По данным сервиса, за год показатель увеличился на 29 процентов. «У профессии риелтора относительно невысокий порог входа при стабильно растущих заработках. Это делает отрасль привлекательной для соискателей, включая людей с опытом работы в других индустриях, желающих сменить сферу деятельности», — объяснили в компании.

Ранее в компании SuperJob пришли к выводу, что в декабре в российских городах с численностью населения от 500 тысяч до одного миллиона на самой высокооплачиваемой вакансии работодатели предлагают зарплату с минимальной планкой от 80 до 200 тысяч рублей. Больше всего готовы платить соискателям на вакансию директора агентства во Владивостоке.