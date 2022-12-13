Названы самые высокооплачиваемые вакансии в небольших городах России

SuperJob: в Саратове и Пензе профессия врача в декабре стала наиболее оплачиваемой

В декабре в российских городах с численностью населения от 500 тысяч до одного миллиона на самой высокооплачиваемой вакансии работодатели предлагают зарплату с минимальной планкой от 80 до 200 тысяч рублей. Больше всего готовы платить соискателям на вакансию директора агентства во Владивостоке, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование компании SuperJob.

Среди наиболее высоких зарплатных предложений аналитики сервиса назвали вакансии руководителей высшего и среднего звена, менеджеров по продажам и торговых представителей, программистов, инженеров, водителей. Наиболее оплачиваемой в Тюмени, Ярославле, Саратове, Пензе и Липецке в декабре стала профессия врача. Так, хирургу в Саратове и офтальмохирургу в Пензе предлагают от 150 тысяч рублей в месяц, акушеру-гинекологу в Тюмени — от 120 тысяч рублей. Офтальмолог в Липецке может получать от 100 тысяч рублей, онколог-маммолог в Ярославле — от 80 тысяч рублей.

Также работодатели в небольших российских городах готовы предложить высокие зарплаты ведущему программисту «1С» (около 180 тысяч рублей в Рязани), водителю категории E (до 165 тысяч рублей в Иркутске), инженеру-электронику (от 90 тысяч рублей в Томске). В топ предложений также вошли вакансия начальника производства в Кирове, менеджера по продажам услуг в провайдере цифровых услуг и решений в Липецке, главного инженера проекта в Хабаровске.

Большинство россиян (62 процента), согласно опросу сервиса «Работа.ру», считают, что самой перспективной в следующем году будет профессия IT-специалиста. Около 40 процентов назвали профессию инженера, а 38 процентов — врача.