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11:12, 16 декабря 2022Наука и техника

В России начнется разработка нового стратегического ракетного комплекса

Каракаев: в 2023 году начнется разработка нового комплекса стратегического назначения

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В России в 2023 году начнется разработка нового мобильного ракетного комплекса стратегического назначения, обладающего прорывными возможностями по преодолению известных систем противоракетной обороны. Об этом в интервью «Красной звезде» заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

По его словам, новый комплекс будет иметь, в частности, большую мобильность, чем действующий подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».

Каракаев отметил, что перевооружение войск на новые комплексы является одним из основных направлений повышения возможностей РВСН. «Этот процесс сопровождается улучшением характеристик ракет и их боевого оснащения. В основном это касается возможностей преодоления как существующих, так и перспективных систем противоракетной обороны», — сказал командующий РВСН.

В декабре Каракаев сообщил, что второй полк гиперзвуковых ракет «Авангард» заступит на боевое дежурство в субботу, 17 декабря.

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Иван Потапов
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