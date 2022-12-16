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17:56, 16 декабря 2022Спорт

Бывший тренер «Милана» Синиша Михайлович умер в 53 года

Бывший тренер «Милана» Синиша Михайлович умер в 53 года от лейкемии
Синиша Михайлович

Синиша Михайлович. Фото: Stefano Rellandini / Reuters

Бывший тренер итальянского «Милана» Синиша Михайлович умер в 53 года. Об этом сообщает Sky Sport.

C 2019 года специалист боролся с лейкемией. В «Милане» и «Фиорентине», которой тренер также руководил, выразили соболезнования семье Михайловича.

Во время лечения Михайлович продолжал руководить «Фиорентиной». Он перенес три курса химиотерапии и пересадку костного мозга. В марте 2022 года он сообщил, что болезнь вернулась и ему необходимо пройти новый курс терапии.

Будучи игроком, Михайлович дважды становился чемпионом Югославии в составе «Црвены Звезды», а также выигрывал Кубок европейских чемпионов. С итальянским «Лацио» он стал чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка страны и обладателем Кубка обладателей кубков. Михайловичу принадлежит рекорд Серии A по числу голов, забитых со штрафных.

Михайлович возглавлял «Милан», «Фиорентину», «Катанию» и «Болонью», а также входил в тренерский штаб Роберто Манчини в «Интере».

Анастасия Борисова
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