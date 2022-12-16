В МИД России заявили о продолжении переговоров с МАГАТЭ по ЗАЭС

Замглавы МИД РФ Вершинин заявил, что Россия продолжит переговоры с МАГАТЭ по ЗАЭС

Россия продолжит переговоры с представителями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по недопущению обстрелов Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин в эфире телеканала «Россия 24».

«Вы помните, руководитель МАГАТЭ уже посещал Запорожскую атомную станцию. В принципе, контакты, переговоры по тому, чтобы не допустить ее обстрелов со стороны ВСУ, сейчас продолжаются», — сказал он.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Москву с официальным визитом на следующей неделе или после рождественских праздников.