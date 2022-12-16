В МИД России заявили о продолжении переговоров с МАГАТЭ по ЗАЭС
Замглавы МИД РФ Вершинин заявил, что Россия продолжит переговоры с МАГАТЭ по ЗАЭС
Россия продолжит переговоры с представителями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по недопущению обстрелов Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин в эфире телеканала «Россия 24».
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«Вы помните, руководитель МАГАТЭ уже посещал Запорожскую атомную станцию. В принципе, контакты, переговоры по тому, чтобы не допустить ее обстрелов со стороны ВСУ, сейчас продолжаются», — сказал он.
Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Москву с официальным визитом на следующей неделе или после рождественских праздников.