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11:41, 17 декабря 2022Наука и техника

Минобороны показало загрузку МБР с блоком «Авангард» в пусковую установку

В Оренбургской дивизии заступил на боевое дежурство второй ракетный полк «Авангардов»

В Оренбургской дивизии заступил на боевое дежурство второй полк с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР), оснащенными гиперзвуковыми блоками «Авангард». Соответствующее видео загрузки ракет в шахтную пусковую установку в честь дня Ракетный войск стратегического назначения (РВСН) показало Минобороны России.

«В День Ракетных войск стратегического назначения в Оренбургской области на боевое дежурство заступил очередной полк с ракетным комплексом шахтного базирования "Авангард"», — приводит РИА Новости заявление военного ведомства.

В Минобороны уточнили, что «ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым блоком эффективно дополнит системы вооружения РВСН, расширит боевые возможности группировки ракетных войск».

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О том, что сегодня, 17 декабря, в России заступит на боевое дежурство второй полк «Авангард», сообщалось в декабре.

В том же месяце военный эксперт Алексей Леонков заявил, российский гиперзвуковой блок «Авангард» разработан таким образом, что предсказать траекторию его полета невозможно, как невозможно и создать ракету, способную развить скорость, в несколько десятков раз превышающую скорость звука.

Иван Потапов
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