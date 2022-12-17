Минобороны показало загрузку МБР с блоком «Авангард» в пусковую установку

В Оренбургской дивизии заступил на боевое дежурство второй ракетный полк «Авангардов»

В Оренбургской дивизии заступил на боевое дежурство второй полк с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР), оснащенными гиперзвуковыми блоками «Авангард». Соответствующее видео загрузки ракет в шахтную пусковую установку в честь дня Ракетный войск стратегического назначения (РВСН) показало Минобороны России.

«В День Ракетных войск стратегического назначения в Оренбургской области на боевое дежурство заступил очередной полк с ракетным комплексом шахтного базирования "Авангард"», — приводит РИА Новости заявление военного ведомства.

В Минобороны уточнили, что «ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым блоком эффективно дополнит системы вооружения РВСН, расширит боевые возможности группировки ракетных войск».

О том, что сегодня, 17 декабря, в России заступит на боевое дежурство второй полк «Авангард», сообщалось в декабре.

В том же месяце военный эксперт Алексей Леонков заявил, российский гиперзвуковой блок «Авангард» разработан таким образом, что предсказать траекторию его полета невозможно, как невозможно и создать ракету, способную развить скорость, в несколько десятков раз превышающую скорость звука.