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04:27, 17 декабря 2022Наука и техника

В Пентагоне отчитались о работе по поиску НЛО

Washington Post: разведка Пентагона отчиталась о работе по поиску НЛО

Фото: Al Drago / Reuters

Созданное на базе Пентагона ведомство по изучению неопознанных аномальных явлений в космосе, воздухе и на море не обнаружило признаков инопланетной жизни на Земле, но поиск продолжается, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленных чиновников в министерстве обороны США.

Как уточнили в военном ведомстве, новый отдел изучает сотни сообщений о неопознанных летающих объектах (НЛО), аномалиях в море, космосе. Специалисты анализируют отчеты о подобных явлениях, копившиеся десятилетиями. На данный момент эксперты имеют около 140 заявлений об инцидентах, которым не находят объяснения.

«В настоящее время у нас нет данных, подтверждающих существование инопланетной жизни», — сообщил во время пресс-конференции сотрудник разведки Пентагона Рональд Моултри. Директор Управления по разрешению аномалий во всех областях Шон Киркпатрик добавил, что люди обычно принимают за НЛО дроны.

Американские эксперты пояснили, что обеспокоены необычной активностью в океане. Поэтому Пентагон теперь вместо термина «неопознанный летающий объект» (UFO) использует словосочетание «неопознанные аномальные явления» (UAP).

О создании Управления по разрешению аномалий во всех областях в США стало известно в июле. В его задачи входит изучение обстоятельств и причин возникновения необычных явлений на военных объектах, в районах проведения спецопераций и в воздушном пространстве.

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Марина Совина
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