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Пентагон создал ведомство по изучению аномальных явлений

Newsweek: Минобороны США создало Управление по разрешению аномалий во всех областях

Фото: Liu Jie / Global Look Press

Пентагон создал ведомство по изучению неопознанных аномальных явлений в космосе, воздухе и на море. Об этом сообщает Newsweek, ссылаясь на Минобороны США.

В задачи Управления по разрешению аномалий во всех областях будет входить изучение обстоятельств и причин возникновения необычных явлений на военных объектах, в районах проведения спецопераций и в воздушном пространстве. Согласно Newsweek, таким образом были расширены полномочия Группы идентификации и управления воздушными объектами.

«Безопасность нашего персонала и операций имеют первостепенное значение. Мы всегда были обеспокоены тем, что вторжения неопознанных летающих или аномальных явлений могут потенциально представлять угрозу национальной безопасности США», — сказала пресс-секретарь Пентагона Сью Гоф.

Согласно изданию, деятельность нового управления затронет шесть направлений: «Наблюдение, сбор и отчетность», «Системные возможности и проектирование», «Разведывательные операции и анализ», «Смягчение последствий и поражение», «Управление» и «Наука и технология».

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Иван Потапов
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