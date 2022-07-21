Пентагон создал ведомство по изучению аномальных явлений

Newsweek: Минобороны США создало Управление по разрешению аномалий во всех областях

Пентагон создал ведомство по изучению неопознанных аномальных явлений в космосе, воздухе и на море. Об этом сообщает Newsweek, ссылаясь на Минобороны США.

В задачи Управления по разрешению аномалий во всех областях будет входить изучение обстоятельств и причин возникновения необычных явлений на военных объектах, в районах проведения спецопераций и в воздушном пространстве. Согласно Newsweek, таким образом были расширены полномочия Группы идентификации и управления воздушными объектами.

«Безопасность нашего персонала и операций имеют первостепенное значение. Мы всегда были обеспокоены тем, что вторжения неопознанных летающих или аномальных явлений могут потенциально представлять угрозу национальной безопасности США», — сказала пресс-секретарь Пентагона Сью Гоф.

Согласно изданию, деятельность нового управления затронет шесть направлений: «Наблюдение, сбор и отчетность», «Системные возможности и проектирование», «Разведывательные операции и анализ», «Смягчение последствий и поражение», «Управление» и «Наука и технология».

В июне НАСА объявило о запуске проекта по изучению НЛО с участием ведущих ученых для лучшего понимания аномальных атмосферных явлений.

В мае американские конгрессмены захотели раскрыть «одну из величайших тайн современности», для этого впервые за несколько десятилетий решили провести открытые слушания, посвященные случаям появления неопознанных летающих объектов (НЛО).