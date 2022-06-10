НАСА объявило запуске проекта по изучению НЛО

НАСА запустят проект по исследованию аномальных атмосферных явлений и демистификации НЛО

НАСА объявило о запуске проекта по изучению НЛО с участием ведущих ученых для лучшего понимания аномальных атмосферных явлений. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Проект будет запущен осенью этого года и продлится около девяти месяцев. Целью является демистификация, углубление научного понимания проблемы, а также поиск способов снизить потенциальную угрозу НЛО для авиации.

В прошлом месяце Конгресс США провел публичные слушания по НЛО, а в отчете американской разведки за прошлый год было зарегистрировано 144 наблюдения НЛО, которые не могли быть объяснены и не исключали инопланетного происхождения. Исследование НАСА будет независимым от деятельности Группы Пентагона по идентификации и синхронизации управления воздушными объектами (Airborne Object Identification and Management Synchronization Group), однако космическое агентство будет координировать свое действие с правительством.

По словам астрофизика Дэвида Спергеля (David Spergel), который возглавит исследование, первой задачей группы будет определение объемов данных, поступающих из источников, включая гражданские лица, правительство, некоммерческие организации и компании. Это необходимо для повышения доверия к этой области исследования и снижению скепсиса в отношении необходимости изучения проблемы аномальных атмосферных явлений.