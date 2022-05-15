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Конгрессмены США захотели раскрыть «одну из величайших тайн» на слушаниях по НЛО

Конгресс США проведет открытые слушания по НЛО, чтобы раскрыть «одну из величайших тайн»

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Globallookpress.com

Конгрессмены США захотели раскрыть «одну из величайших тайн современности», для этого 17 мая впервые за несколько десятилетий будут проведены открытые слушания, посвященные случаям появления неопознанных летающих объектов (НЛО). Об этом сообщает ТАСС.

Председатель спецкомитета по разведке нижней палаты Конгресса США, демократ от штата Калифорния Адам Шифф заявил, что общественности еще предстоит многое узнать о неопознанных воздушных явлениях и возможных рисках для национальной безопасности.

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Слушания пройдут в одном из подкомитетов, специализирующемся на контрразведке, борьбе с терроризмом и распространением оружия массового уничтожения. Спикерами станут замминистра обороны США по разведке Рональд Малтри и замдиректора разведки военно-морских сил Скотт Брэй.

Адам Шифф подчеркнул, что в вопросе наблюдения за НЛО должна быть полная прозрачность, разведке и американским федеральным властям следует сыграть ключевую роль в том, чтобы сообщения были представлены в правильном свете и достаточным образом проанализированы.

«Цель слушаний состоит в том, чтобы дать общественности возможность получить информацию об одной из величайших тайн современности напрямую от экспертов в этой области и руководителей разведывательного сообщества, а также с помощью правды и открытости разорвать порочный круг чрезмерной секретности и спекуляций», — указал конгрессмен.

Председатель подкомитета Андре Карсон отметил, что выступления Малтри и Брэя позволят «узнать все, что нужно» об инцидентах, связанных с НЛО. Он добавил, что власти США должны дать серьезную оценку и отреагировать на все подобные случаи, особенно на те, которые не понятны в полной мере.

После открытых слушаний в Конгрессе будет проведена закрытая сессия, где должностные лица смогут высказаться без риска предать огласке засекреченную информацию.

В ноябре прошлого года стало известно, что Пентагон объявил о создании нового подразделения в структуре Минобороны США по расследованию данных о неопознанных летающих объектах. Работа реорганизованной Группы по идентификации и синхронизации подхода к воздушным объектам (AOIMSG) будет контролироваться военными и представителями спецслужб.

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Марина Совина
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