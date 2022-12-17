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03:56, 17 декабря 2022Забота о себе

Раскрыта опасность быстрого похудения к Новому году

Терапевт Александрова назвала популярные диеты малоэффективными и вредными для здоровья

Фото: Unsplash

Врач-терапевт сети клиник «Атлас» Ольга Александрова рассказала, чем грозит быстрое похудение к Новому году. Об этом она высказалась в беседе с агентством «Прайм».

Специалист раскрыла опасность быстрого похудения к Новому году и назвала популярные диеты малоэффективными и вредными для здоровья. По ее мнению, отказ от богатых углеводами или жирами продуктов вместе с регулярными трудными тренировками создает дефицит энергии, ухудшает самочувствие и нарушает работу пищеварения.

Кроме того, подобное похудение происходит благодаря выводу лишней воды из организма, что грозит набором веса в ближайшем будущем. В результате быстрой потери килограммов нередко обвисает кожа и образуются складки, предупредила Александрова. Она добавила, что содержащиеся в молоке, масле, авокадо и рыбе жиры полезны для здоровья, поэтому не стоит от них отказываться.

Александрова подчеркнула, что эффективное и безопасное снижение веса происходит благодаря пищевых привычкам и умеренным тренировкам.

Ранее россиянам назвали веские причины срочно начать худеть. К ним терапевт, кардиолог исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко отнесла риск развития смертельных болезней — диабета, остеоартрита и инфаркта.

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Марина Совина
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