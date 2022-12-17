Путин выразил готовность к предложениям по действиям в рамках СВО
Президент России Владимир Путин выразил готовность выслушать предложения по действиям в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине, пишет РИА Новости.
По его словам, он готов рассмотреть варианты по ближайшим и среднесрочным действиям российских войск. Глава государства в пятницу, 16 декабря, заслушал доклады и ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, участвующих в СВО.
«Товарищи офицеры, заслушаем сегодня командующих на каждом операционном направлении, и хотел бы выслушать ваши предложения по поводу наших ближайших и среднесрочных действий», — подчеркнул глава государства.
Ранее стало известно, что политик провел совещание и отдельные встречи с командующими.
В ноябре Путин заявил, что Россия добьется своих целей в ходе спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).