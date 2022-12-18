В Совфеде назвали пример открытого вызова России со стороны США

Сенатор Ковитиди назвала отправку военных советников США на Украину вызовом для Москвы

Потенциальная отправка военных советников США на Украину может быть расценена как открытый вызов Москве со стороны Вашингтона. Так сенатор Совфеда от Крыма Ольга Ковитиди назвала пример, который может спровоцировать Россию на зеркальный ответ. Об этом сообщает РИА Новости.

«В Вашингтоне должны понимать, что мы в России очень внимательно отслеживаем каждое движение США. В случае если Пентагон решится направить военных советников на Украину, Москва может расценить указанное как открытый вызов России и оставит за собой право на принятие определенных нелицеприятных для США решений», — рассказала сенатор.

Она добавила, что вооружение Украины дорого обходится участникам НАТО, которые системно истощают запасы собственного вооружения — переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), танков и снарядов.

Ранее стало известно, что США попытались помешать Украине совершить убийство начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Анонимные источники рассказали изданию, что покушение планировалось, когда генерал приезжал в зону проведения специальной военной операции. По их утверждению, США стало известно об этой поездке, однако Вашингтон не стал делиться этой информацией с Киевом из опасения, что в случае покушения может начаться война между США и Россией.