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02:39, 18 декабря 2022Мир

NYT узнала о планах Украины совершить покушение на Герасимова

NYT: США помешали Украине совершить покушение на начальника Генштаба ВС РФ Герасимова

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

США попытались помешать Украине совершить убийство начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Анонимные источники рассказали изданию, что покушение планировалось, когда генерал приезжал в зону проведения специальной военной операции. По их утверждению, США стало известно об этой поездке, однако Вашингтон не стал делиться этой информацией с Киевом из опасения, что в случае покушения может начаться война между США и Россией.

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Украинской стороне все равно стало известно о поездке Герасимова на передовую, и Киев решил действовать самостоятельно. Тогда Вашингтон после внутренних дискуссий пошел «на экстраординарный шаг», попросив Украину отменить атаку, выяснила газета.

На Украине подтвердили попытку покушения на Герасимова

Издание не указывает, на какой период пришлись описанные события. Однако, по сообщению Минобороны РФ, Герасимов совершал поездку в зону СВО в июле. Тогда начальник Генштаба проинспектировал российские группировки войск, принял доклады командующих о применении войск в ходе выполнения задач СВО, а также других должностных лиц по вопросам боевого обеспечения действий российских военных на различных направлениях.

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Позднее советник офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил попытку покушения на Герасимова. «Было такое. Герасимов был в Изюме, и тогда Вооруженные силы Украины (ВСУ) накрыли штаб [в котором находился российский военачальник]», — сказал он. Однако, по его словам, Герасимов в тот момент уже находился на другой позиции.

Российская сторона о поездке Герасимова в Изюм не сообщала. Информации о якобы «накрытом штабе» также нет.

Главком ВСУ оценил качества российских генералов

В сентябре главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный признал, что Валерий Герасимов является непревзойденным военным стратегом, и отметил его интеллект. «Я вырос на российской военной доктрине и до сих пор считаю, что вся военная наука находится в России. Я учился у Герасимова. Я читал все, что он когда-либо писал. Он умнейший из людей», — подчеркнул украинский военачальник. По словам Залужного, в его кабинете стоит полное собрание сочинений главы российского Генштаба.

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Также Залужный сравнил командующего группировкой российских войск в зоне специальной военной операции генерала армии Сергея Суровикина с полководцем времен императора Петра I. Он отметил, что Суровикин напоминает ему военачальника времен правления первого российского императора, обратив внимание на производимое им впечатление. «Смотришь на него и понимаешь, что либо ты выполняешь задание, либо... (тебе конец — прим. «Ленты.ру»)», — заявил главком ВСУ.

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Марина Совина
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