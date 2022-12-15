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17:44, 15 декабря 2022Бывший СССР

Главком ВСУ сравнил Суровикина с командующим времен Петра I

Главком ВСУ Залужный сравнил Сергея Суровикина с командующим времен императора Петра I
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Сергей Суровикин

Сергей Суровикин. Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сравнил командующего группировкой российских войск в зоне специальной военной операции генерала армии Сергея Суровикина с полководцем времен императора Петра I. Об этом он высказался в интервью изданию The Economist.

Он отметил, что Суровикин напоминает ему военачальника времен правления первого российского императора, обратив внимание на производимое им впечатление.

«Смотришь на него и понимаешь, что либо ты выполняешь задание, либо... (тебе конец — прим. «Ленты.ру»)», — заявил главком ВСУ.

Ранее Залужный высказался об уровне познаний президента Украины Владимира Зеленского в военном деле. При этом он подчеркнул, что главе республики не нужно быть экспертом в этой сфере.

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Алевтина Запольская
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