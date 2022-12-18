Разрушенная при обстреле ВСУ птицефабрика в Белгородской области попала на видео

В сети появились кадры разрушенной после обстрела ВСУ птицефабрики в Белгородской области

Разрушенная при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) птицефабрика в Белгородской области попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

На них видно разрушенный фасад здания и осколки, которые разлетелись от птицефабрики на несколько десятков метров.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что как минимум один человек погиб неподалеку от Белгорода из-за обстрела со стороны ВСУ. По словам главы области, также во время удара ранения получили пятеро человек — один в Белгородском районе региона и еще четверо в самом Белгороде. Они доставлены в больницу состоянии средней степени тяжести.

В начале декабря в сети были опубликованы кадры последствий обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничного села в Шебекинском районе Белгородской области. На снимках видно, что осколки от разорвавшихся в хуторе снарядов повредили несколько домовладений.

