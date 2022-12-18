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15:42, 18 декабря 2022Россия

Стали известны подробности о погибшем при обстреле под Белгородом

Глава Белгородской области Гладков: погибший при обстреле ВСУ строитель приехал из Тамбова

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Погибший при обстреле Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) строитель приехал на птицефабрику из Тамбова и был задействован для строительства нового цеха промышленного объекта. Подробности произошедшего сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Один человек погиб. Известно, что мужчина приехал к нам из Тамбова и работал в подрядной организации на строительстве цеха для птицефабрики. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего», — стало известно из сообщения губернатора.

Ранее Гладков подтвердил опубликованные данные об одном погибшем при ударе ВСУ, а также сообщил, что один из раненых находится в реанимации. Один из местных жителей сообщил, что во время обстрела в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО), после чего по окрестностям разлетелись обломки ракет.

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Варвара Кошечкина
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