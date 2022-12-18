Житель Белгорода описал ситуацию в городе во время обстрела

Житель Белгорода Александр рассказал о сильном разлете осколков ракет после обстрела

После серии взрывов в небе над Белгородом по городу сильно разлетелись обломки ракет, рассказал местный житель Александр. В разговоре с «Лентой.ру» он описал ситуацию и отметил, что в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

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18 декабря около 13 часов Белгород был обстрелян, передает РИА Новости. По данным агентства, прозвучало не менее девяти взрывов. В домах дрожали стекла, сработала автомобильная сигнализация.

Глава региона Владимир Гладков сообщил, что сработала система ПВО. Пострадали четыре человека, их доставляют в больницы, рассказал губернатор.

Как передает Telegram-канал «Белгород№1. Люди», жители города впервые получили СМС об обстреле с рекомендациями спуститься в укрытие или подвал.