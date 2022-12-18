Великобритания поставила Украине новую партию высокоточных ракет Brimstone-2

Минобороны Британии сообщило о поставке Украине партии высокоточных ракет Brimstone-2

Великобритания передала Украине новую партию высокоточных ракет Brimstone-2. Об этом британское Минобороны сообщило в официальном аккаунте в Twitter.

В ведомстве отметили, что поставки ведутся в рамках ранее принятого пакета помощи. «Эта помощь сыграла решающую роль в сдерживании продвижения России», — говорится в посте. К нему также прикреплено видео погрузки ракет в самолет.

В ноябре газета Telegraph выяснила, что Лондон передал Киеву ракеты Brimstone-2. Журналисты отмечали, что эти ракеты имеют лазерное наведение, а дальность их пуска вдвое превышает показатели предыдущей серии ракет.

В конце ноября британское Минобороны подтвердило отправку партии Brimstone-2 Киеву. Количество переданного вооружения тогда не раскрывалось.