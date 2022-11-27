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21:15, 27 ноября 2022Мир

Минобороны Британии подтвердило отправку Украине высокоточных ракет Brimstone-2

Минобороны Британии подтвердило отправку Украине высокоточных ракет Brimstone-2

Фото: RT / Telegram

Министерство обороны Великобритании подтвердило отправку Украине высокоточных ракет Brimstone-2. Об этом говорится на странице ведомства в Twitter.

В сообщении отмечается, что ракеты с высокоточной системой наведения Brimstone-2 переданы украинским вооруженным силам в рамках британского пакета помощи. Количество переданных ракет при этом не указывается.

К публикации прикреплено видео, в котором показана погрузка ракет на самолет британских ВВС.

Ранее о том, что Великобритания передала Украине ракеты Brimstone-2, сообщала газета Telegraph. Отмечалось, что эти ракеты имеют лазерное наведение, а дальность их пуска в два раза выше, чем у предыдущей серии ракет. Также сообщалось, что около полугода назад Украине были переданы самонаводящиеся ракеты предыдущего поколения Brimstone-1.

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Марина Совина
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