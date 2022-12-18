В посольстве рассказали о проблеме с российскими туристами в Хельсинки

Посольство России сообщило, что знает о проблеме с россиянами в аэропорту Хельсинки

Сотрудники посольства России в Финляндии уже знают о проблеме с отечественными туристами, которые застряли на борту самолета в аэропорту Хельсинки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Да, в курсе, поступила информация. Да, [от туристов] были звонки», — сообщила сотрудник диппредставительства. Россияне рассказали, что самолет авиакомпании Pegasus был вынужден совершить посадку в Хельсинки из-за сильного снегопада в Москве. Им не разрешается выходить из самолета, горячее питание не предоставляется.

Ранее стало известно, что на фоне рекордного снегопада в аэропортах Москвы в воскресенье, 18 декабря, были задержаны и отменены более 70 рейсов. По состоянию на 11:03 мск, во Внуково было задержано 19 рейсов, а еще девять отменено. Из Шереметьево не смогли вылететь 15 самолетов, а еще два рейса пришлось отменить. Рекордсменом по задержанным вылетам на тот момент был аэропорт Домодедово. Из него были задержаны 28 рейсов, отменены еще два.