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13:41, 18 декабря 2022Россия

Анонсировано участие Путина в коллегии Минобороны

Президент России Путин примет участие в коллегии Минобороны на следующей неделе

Фото: Shutterstock

Президент России Владимир Путин примет участие в коллегии Минобороны на следующей неделе. Приезд главы государства на мероприятие в своем Telegram-канале анонсировал журналист Павел Зарубин.

«Путин приедет на коллегию Министерства обороны. Ждем его заявлений», — написал он в мессенджере в воскресенье, 18 декабря.

В опубликованном там же видеоролике говорится, что помимо этого в графике у российского лидера поездка в Белоруссию, вручение государственных наград и заседание Госсовета.

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Варвара Кошечкина
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