Кадыров обратился к мусульманам на китайском и призвал объединяться против США

Глава Чечни Кадыров написал пост на китайском языке с призывом объединиться против НАТО

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к мусульманам на китайском языке и призвал их объединяться против США и Европы. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, в результате десятков военных конфликтов, которые за последнюю сотню лет США и Европа организовали по всему миру, погибли миллионы мирных жителей.

«Теперь они принесли с собой еще более страшную угрозу уничтожения всех нравственных ценностей, выработанных народами всех наций в течение человеческого существования. Они хотят превратить нас в животных, которыми легко манипулировать», — заявил политик.

В связи с этим он призвал «весь исламский мир и всех здравомыслящих людей» объединиться против «общего врага», отметив, что Россия «бросила вызов всем предсказаниям Запада». «Не позволяйте НАТО диктовать вам условия, иначе они в мгновение ока растопчут вашу родину! Стойте вместе со своими братьями!» — заключил глава региона.

Ранее Кадыров в стихах обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, назвав его клоуном и «гением лицедейства». До этого в аналогичной форме глава Чечни обращался к украинцам, призывая их противостоять националистическому движению Степана Бандеры.