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16:23, 18 декабря 2022Бывший СССР

В Молдавии назвали причину приостановки вещания русскоязычных каналов

Депутат парламента Молдавии Цырдя: вещание русскоязычных каналов запретили по указу Запада

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Молдавские власти запретили вещание шести русскоязычных оппозиционных каналов по указу кураторов с Запада. Такую причину приостановки лицензий назвал депутат парламента Молдавии от оппозиционной Партии социалистов Богдан Цырдя, сообщает ТАСС.

«Я убежден, что это политическое решение, политический заказ, который исходит извне. Оно было принято сразу же, моментально после визита Майи Санду в США и после ее встречи с одним известным послом в Молдавии. Поэтому нужно понимать, что ни одна международная серьезная организация, ни ПАСЕ, ни ЕС, ни тем более посольства не выскажутся в поддержку данных телеканалов», — рассказал парламентарий.

О том, что Молдавия приостановила действие лицензий шести телеканалов за некорректное освещение событий на Украине, стало известно вечером в пятницу, 16 декабря. Речь идет о телеканалах «Первый в Молдове», «РТР-Молдова», «Акчент ТВ», а также «НТВ-Молдова», «ТВ-6» и «Орхей ТВ».

Президент Молдавии Майя Санду поддержала приостановку вещания, объяснив, что сохранение мира и стабильности в стране является приоритетом властей. «Защита национального информационного пространства — важный шаг по предотвращению попыток дестабилизации, запущенных людьми, подпадающими под международные санкции», — добавила она.

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Алевтина Запольская
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