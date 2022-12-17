Санду прокомментировала приостановку вещания шести телеканалов в Молдавии

Президент Молдавии Санду поддержала приостановку вещания шести телеканалов из-за Украины

Президент Молдавии Майя Санду прокомментировала решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям правительства приостановить действие лицензий шести оппозиционных телеканалов из-за Украины, пишет ТАСС.

Она поддержала приостановку вещания, объяснив, что сохранение мира и стабильности в стране является приоритетом властей. «Защита национального информационного пространства — важный шаг по предотвращению попыток дестабилизации, запущенных людьми, подпадающими под международные санкции», — добавила глава государства.

В пятницу, 16 декабря, стало известно, что Молдавия приостановила лицензии шести телеканалов, в список попали «Первый в Молдове», «РТР-Молдова», «Акчент-ТВ», а также «НТВ-Молдова», «ТВ-6» и «Орхей-ТВ». По мнению властей, они некорректно освещали события на Украине.