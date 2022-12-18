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03:16, 18 декабря 2022Мир

ЦРУ не увидело готовности России применить тактическое ядерное оружие

Глава ЦРУ Бернс не увидел готовности России применить тактическое ядерное оружие

Фото: Saul Loeb / Reuters

В ЦРУ не видят признаков того, что Россия готовится применить тактическое ядерное оружие. Об этом в интервью телеканалу PBS рассказал директор американской разведслужбы Уильям Бернс.

Он предположил, что разговоры о возможности применения таких вооружений преследуют цель «запугать мир». При этом Бернс добавил, что США «очень ясно дали русским понять», какие риски могут возникнуть в случае распечатывания Москвой ядерных арсеналов.

Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди назвала провокацией сообщения о якобы планах России применить ядерное оружие при попытке захвата Крыма. По словам сенатора, подобного рода высказывания являются очередной политической провокацией, которая не способствуют миру и стабильности в Европе.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что стране не нужен ядерный удар по территории Украины. Глава государства отметил, что в таком решении нет ни военного, ни политического смысла.

7 декабря Путин отметил, что Москва осознает всю ответственность, которая связана с обладанием таким видом оружия. Президент заверил, что Россия не намерена «размахивать им».

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Марина Совина
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