Крым решил предложить свои порты Белоруссии в качестве ворот ЕАЭС

Аксенов: Крым готов предложить Белоруссии свои порты в качестве южных морских ворот ЕАЭС

Крым предложит Белоруссии свои порты для использования в качестве южных морских ворот Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в разговоре с ТАСС.

По его словам, белорусские партнеры полуострова рассматривают крымские производственные площадки для локализации сборочных производств. «Мы готовы предложить Республике Беларусь использовать крымские порты в качестве южных морских ворот Евразийского экономического союза» — сказал Аксенов, добавив, что в этом году сотрудничество с Белоруссией выходит на новый уровень.

Аксенов также отметил, что крымские власти ведут работу с партнерами по многим направлениям. Развитие торгово-экономического сотрудничества является приоритетным, подчеркнул он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие для признания Крыма частью России. Он не исключил, что Белоруссия признает Крым российским, а Южную Осетию и Абхазию — независимыми республиками. Глава государства отметил, что это произойдет, когда он сам увидит потребность в этом и о ней ему сообщит президент России Владимир Путин.