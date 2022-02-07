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Лукашенко назвал условие для признания Абхазии и Южной Осетии

Лукашенко заявил, что признает независимость Абхазии и Южной Осетии при необходимости

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие для признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом он высказался в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву. Запись их беседы опубликована на YouTube-канале «Соловьев Live».

Лукашенко не исключил признание Белоруссией независимости двух республик и отметил, что это произойдет, когда он сам увидит потребность в этом и о ней ему сообщит президент России Владимир Путин. При этом глава государства задался вопросом, есть ли вообще в признании Абхазии и Южной Осетии «жизненная необходимость».

Белорусский президент также прокомментировал озвученную в августе 2021 года позицию о готовности признать Крым частью России после того, как это сделает последний российский олигарх. «Я обратился не только к олигархам, но и кое-кому, к своим гражданам, чтобы они занялись заработавшими неправедные деньги и хотя бы в русле российской государственности поступили, признав этот Крым. Они боятся даже прикасаться к Крыму», — пояснил он.

В ноябре Лукашенко признал Крымский полуостров де-факто и де-юре российским. При этом он подчеркнул, что об этом свидетельствуют результаты проведенного там в 2014 году референдума.

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Георгий Нестеров
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