Швеция проведет новые замеры на месте подрыва «Северных потоков»

Ученые в Швеции изучат последствия утечек газа из-за взрыва трубопроводов «Северный поток»

Ученые Гетеборгского университета Швеции произведут новые замеры на месте подрыва газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», чтобы изучить последствия утечек метана для Балтийского моря. Об этом сообщает агентство TT, выдержки из публикации приводит ТАСС.

Как считают специалисты, после диверсии на трубопроводах содержание метана в воде превысило норму в тысячу раз, что крайне негативно отразилось на морских обителях.

Чтобы понять масштабы бедствия, они возьмут дополнительные пробы воды неподалеку от мест взрывов. Экспедиция отправится в район инцидента 8 января и пробудет там около двух недель.

Ранее доцент в области оборонных систем шведского НИИ обороны Ханс Ливонг раскрыл вероятный способ, которым была совершена диверсия на газопроводах «Северный поток». Он предположил, что снаряды могли быть спущены с надводного судна и размещены за пределами газопроводов.

