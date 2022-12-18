В Венгрии выступили за прагматичные отношения с Россией

Глава МИД Венгрии заявил, что страна всегда выступала за прагматичные отношения с Россией

Венгрия всегда выступала за прагматичные отношения с Россией. Об этом венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил в эфире подкаста «Смелая правда о Венгрии».

Он подчеркнул, что подобная позиция позволяет Венгрии откровенно высказывать свое мнение, в том числе относительно специальной военной операции на Украине, с осуждением которой выступает Будапешт.

По его словам, спецоперация и экономические санкции наносят большой ущерб и «создает много трудностей для Европы», в связи с чем лучшим решением был бы переход сторон конфликта к переговорам. «Однако без диалога, без открытых каналов общения это невозможно. Я думаю, это совершенно ясно», — отметил глава МИД.

Ранее сообщалось, что Венгрия настояла на исключении российских министров из девятого пакета санкций Европейского союза. В результате под ограничения не попали министр энергетики Николай Шульгинов, глава Минспорта Олег Матыцин и министр здравоохранения Михаил Мурашко.