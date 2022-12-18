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23:32, 18 декабря 2022Россия

Самолет остановили на взлетной полосе Пулково из-за инцидента с пассажиром

Управляющая компания Пулково: самолет остановили на взлетной полосе из-за пассажира

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Самолет остановили на взлетной полосе в петербургском аэропорту Пулково из-за инцидента с одним из пассажиров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управляющую компанию аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы».

В пресс-службе компании пояснили, что экипаж воздушного судна принял решение вернуться с руления и вызвать наряд полиции, чтобы снять пассажира с рейса.

Отмечается, что управление МВД на транспорте по Северо-западному федеральному округу пока не ответило на запрос ТАСС.

Ранее сообщалось, что американца сняли с рейса Allegiant Airlines из Мичигана во Флориду за слово «пенис». Вместе с ним с рейса сняли мужчину, которого стошнило в самолете.

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Марина Совина
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