Самолет остановили на взлетной полосе Пулково из-за инцидента с пассажиром

Управляющая компания Пулково: самолет остановили на взлетной полосе из-за пассажира

Самолет остановили на взлетной полосе в петербургском аэропорту Пулково из-за инцидента с одним из пассажиров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управляющую компанию аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы».

В пресс-службе компании пояснили, что экипаж воздушного судна принял решение вернуться с руления и вызвать наряд полиции, чтобы снять пассажира с рейса.

Отмечается, что управление МВД на транспорте по Северо-западному федеральному округу пока не ответило на запрос ТАСС.

Ранее сообщалось, что американца сняли с рейса Allegiant Airlines из Мичигана во Флориду за слово «пенис». Вместе с ним с рейса сняли мужчину, которого стошнило в самолете.