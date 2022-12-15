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15:26, 15 декабря 2022Путешествия

Пассажира самолета сняли с рейса из-за нецензурного слова

Американца сняли с рейса Allegiant Airlines из Мичигана во Флориду за слово «пенис»

Фото: Hanson Lu / Unsplash

Американец вместе с тестем собирался вылететь из Мичигана во Флориду на рейсе авиакомпании Allegiant Airlines, однако был снят с самолета из-за одного нецензурного слова. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Джейсона Бауэра (Jayson Bauer), члены экипажа выгнали его за то, что он произнес на борту слово «пенис». При этом сами бортпроводники отметили, что пассажир также кого-то оскорблял. «Я не имел в виду ничего оскорбительного. Я сказал про пенис в разговоре как про часть мужского тела. Но в аэропорту Флинт Бишоп нас буквально выкинули из самолета за это», –– поделился он.

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По информации Fox News, пассажирам не сообщили причины удаления из самолета, пока те не покинули борт. В Allegiant Airlines отметили, что Бауэр вел себя агрессивно, что угрожало безопастности других пассажиров. Из-за произошедшего мужчины не попали во Флориду и не смогли помочь родственникам с переездом. Вместе с Бауэром и его тестем с рейса сняли одного пьяного пассажира и мужчину, которого стошнило в самолете.

Ранее в январе в США трех пьяных пассажирок не пустили на борт самолета после того, как они напали на сотрудника охраны аэропорта. Туристки должны были вылететь в город Сан-Хуан (Пуэрто-Рико), однако рейс авиакомпании Delta Air Lines задерживался. Тогда женщины отправились в бар в зоне вылета, где за четыре часа употребили в общей сложности девять видов алкогольных напитков.

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Зарина Дзагоева
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