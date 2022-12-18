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10:12, 18 декабря 2022Наука и техника

В Германии рассказали о проблемах с состоянием предназначенных для НАТО БМП Puma

Spiegel: все немецкие БМП Puma, предназначенные для НАТО, не готовы к эксплуатации

Фото: Shutterstock

Из 18 немецких боевых машин пехоты (БМП) Puma, предназначенных для сил быстрого реагирования НАТО, ни одна не готова к эксплуатации. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на командира 10-й танковой дивизии.

Источник издания рассказал, что главной уязвимой частью бронетранспортеров стала электроника. По данным Spiegel, боевую готовность машин восстановят только через три-четыре месяца.

Командир дивизии обратил внимание, что дефект был известен Вооруженным силам Германии, но он «никогда не проявлялся с такой частотой». Так, на одном из БМП произошел сильный пожар из-за кабеля в кабине водителя.

Ранее британский обозреватель Оливер Муди заявил о начавшемся дефиците запасов оружия на складах в Германии из-за масштабных поставок Украине. По информации эксперта, у бундесвера осталось оружия всего на два дня интенсивных боев в случае необходимости.

Муди признал, что конфликт на Украине истощил запасы боеприпасов и оружия по всей Европе, однако в Германии эта проблема стала особенно острой из-за курса сокращения финансирования немецкой армии.

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Виктория Кондратьева
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