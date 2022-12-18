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21:21, 18 декабря 2022Россия

Оценено состояние пострадавших при обстреле больницы в Донецке

Пушилин: при обстреле больницы в Донецке со стороны ВСУ один человнк тяжело ранен

Фото: ДНР Онлайн / Telegram

В результате обстрела больницы имени Калинина в Донецке со стороны Вооруженных сил Украины один человек получил тяжелые ранения, также есть информация о пострадавших средней тяжести. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, снаряды попали в крышу и окно корпуса N6 ДокТМО.

На данный момент всех пациентов эвакуировали. Среди медперсонала пострадавших нет, добавил Пушилин.

Ранее сообщалось, что вечером 18 декабря в Донецке под обстрел попали больница имени Калинина и медицинский университет в Калининском районе города. По данным Совместного центра по контролю и координации вопросов, украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Ворошиловскому и Калининскому районам.

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Марина Совина
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