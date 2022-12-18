Больница в Донецке попала под обстрел

РИА Новости: под обстрел в Донецке попали больница и медицинский университет

В Донецке вечером 18 декабря под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины попали больница имени Калинина и медицинский университет в Калининском районе города, передает РИА Новости.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не приводится.

По данным Совместного центра по контролю и координации вопросов, украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Ворошиловскому и Калининскому районам.

Ранее в воскресенье Донецк в третий раз за день был обстрелян со стороны ВСУ из ракетных систем «Град».

Днем ВСУ выпустили по Донецку 40 ракет из БМ-21 «Град» в течение 10 минут.