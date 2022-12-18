В Донецке сообщили о третьем за день обстреле со стороны ВСУ

Донецк в третий раз за день обстрелян со стороны ВСУ, зафиксировано 10 снарядов

Донецк в третий раз за день обстрелян со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости. По данным корреспондента агентства, обстрел ведется из ракетных систем «Град», прилеты зафиксированы в том числе в районе крытого рынка.

Обстрелян также центральный Ворошиловской район города. Всего сообщается о десяти снарядах, упавших на Донецк. ТАСС дополняет, что бомбы вновь упали возле стадиона «Донбасс Арена». Ранее днем по нему уже нанесли удар.

Утром 18 декабря сообщалось, что снаряд, выпущенный со стороны ВСУ, попал на территорию гостиницы «Виктория».

Днем в воскресенье заявлялось, что ВСУ выпустили по Донецку 40 ракет из БМ-21 «Град» в течение 10 минут.

