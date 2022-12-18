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16:57, 18 декабря 2022Россия

Предположительный момент взрыва ракеты ВСУ над Белгородом попал на видео

В сети появились кадры предположительного момента взрыва ракеты ВСУ над Белгородом

На видео можно услышать громкий продолжительный хлопок и вспышку света.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил опубликованные данные об одном погибшем при ударе ВСУ, а также сообщил, что один из раненых находится в реанимации.Один из местных жителей сообщил, что во время обстрела в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО), после чего по окрестностям разлетелись обломки ракет.

Варвара Кошечкина
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