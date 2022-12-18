Названы три главные цели США в украинском кризисе

GT: США преследуют три главные цели, активно участвуя в украинском кризисе

США преследуют три главные цели, активно участвуя в украинском кризисе и способствуя его эскалации. Об этом сообщает Global Times (GT) со ссылкой на китайских экспертов.

По словам декана Института международных исследований Университета Фуданя У Синьбо, Вашингтон стремится всесторонне ослабить Россию, стабилизировать режим президента Украины Владимира Зеленского и подтолкнуть Европу к следованию политике США.

Собеседники издания считают, что кризисная ситуация еще далека от разрешения. Бывший заместитель министра международного отдела ЦК КПК Чжоу Ли обвинил Соединенные Штаты и Европу в том, что они не предприняли существенных усилий для смягчения конфликта на Украине. По его словам, Запад «двинулся в противоположном направлении, предоставив [Киеву] оружие и боеприпасы». По его мнению, «ключ к разрешению кризиса находится в руках США и ЕС».

Директор Института международных отношений Китайского университета Жэньминь Ван Ивэй, в свою очередь, добавил, что ответственность за продолжение украинского кризиса лежит на некоторых американских структурах. «Четыре основные группы в США — группа военных конгломератов, энергетическая группа, финансовая группа и цифровая олигархия — не удовлетворены использованными прибылями и военными дивидендами от конфликта на Украине», — сказал он.

Ранее издание Bloomberg заявило, что над США навис риск критического истощения своего военного арсенала и невозможности восполнить его из-за поставок оружия на Украину. По мнению авторов, из-за регулярных поставок вооружения на Украину, включая высокотехнологичные разработки, американская армия может остаться частично недееспособной в сфере наземного оружия, что выражается в дефиците снарядов, танков и переносных ракетных комплексов. В таком случае для США Китай и Северная Корея могут стать угрозой.

