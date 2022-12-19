Россия пообещала уничтожить греческие C-300 на Украине

Захарова: планы Греции по передаче Киеву С-300 провокационны, все оружие будет уничтожено

Планы властей Греции по передаче украинской стороне ракетных комплексов С-300, которые базируются на Крите, провокационны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

«Считаем провокационные планы о поставках киевскому режиму С-300 и других средств ПВО российского/советского образца откровенно враждебными по отношению к России», — высказалась дипломат. Она пообещала, что все греческое оружие на Украине будет уничтожено российскими Вооруженными силами.

«Пока еще не поздно, можно отказаться от опасных замыслов. Еще раз предупреждаем греческое руководство об ответственности», — заключила Захарова.

Ранее министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что Афины готовы направить Украине ракетные комплексы С-300, которые базируются на Крите, если власти США взамен пришлют греческой стороне комплексы противоракетной обороны (ПРО) Patriot. Он добавил, что Греция готова направить Киеву не только С-300, но и комплексы «Тор-М1» и «Оса-АКМ».