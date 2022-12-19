Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:52, 19 декабря 2022Мир

Россия пообещала уничтожить греческие C-300 на Украине

Захарова: планы Греции по передаче Киеву С-300 провокационны, все оружие будет уничтожено
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

Планы властей Греции по передаче украинской стороне ракетных комплексов С-300, которые базируются на Крите, провокационны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

«Считаем провокационные планы о поставках киевскому режиму С-300 и других средств ПВО российского/советского образца откровенно враждебными по отношению к России», — высказалась дипломат. Она пообещала, что все греческое оружие на Украине будет уничтожено российскими Вооруженными силами.

«Пока еще не поздно, можно отказаться от опасных замыслов. Еще раз предупреждаем греческое руководство об ответственности», — заключила Захарова.

Ранее министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что Афины готовы направить Украине ракетные комплексы С-300, которые базируются на Крите, если власти США взамен пришлют греческой стороне комплексы противоракетной обороны (ПРО) Patriot. Он добавил, что Греция готова направить Киеву не только С-300, но и комплексы «Тор-М1» и «Оса-АКМ».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Путин прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко
В Москве водитель каршеринга насмерть задавил пенсионерку и попал на видео
Названы плюсы продления льготной ипотеки
Оксана Самойлова заработала почти миллиард рублей
МИД Ирана обвинил Вашингтон в лицемерии и несоблюдении СВПД
ФИФА и УЕФА пригрозили Украине лишением членства в организациях
Американского конкурента российского «Энергомаша» продали
Кейт Уинслет ответила обвинившим ее лишний вес в смерти Джека в «Титанике» людям
Солист группы «На-На» прокомментировал состояние дочери в реанимации
Тишковец пообещал москвичам «эталонную зиму» на Новый год
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.