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01:46, 19 декабря 2022Экономика

Аналитик спрогнозировал рост курса доллара в 2023 году

Аналитик Васильев спрогнозировал рост доллара в 2023 году из-за энергетического кризиса

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с «Прайм» спрогнозировал рост курса доллара в 2023 году.

Эксперт отметил, что в следующем году американскую валюту подтолкнут рецессия, рекордная инфляция, увеличение процентных ставок в мире, продовольственный и энергетический кризисы.

По его словам, доллар также может поддержать повышение ставки ФРС США от 5,2 процента до 7-10 процентов в зависимости от экономической ситуации.

Аналитик добавил, что на доллар также могут повлиять геополитические кризисы на Ближнем Востоке и ухудшение отношений Китая и Соединенных Штатов.

Ранее Васильев посоветовал надолго попрощаться с долларом в качестве надежного и безопасного актива. Специалист отметил, что санкционные меры Запада, в частности, блокировка валютных счетов российских компаний и граждан, привели к подрыву доверия к доллару.

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Марина Совина
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